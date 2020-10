McKennie positivo, la Juventus in isolamento fiduciario

Un nuovo caso di positività alla Juventus: si tratta di Weston McKennie. Dopo Cristiano Ronaldo, dunque, che sta rientrando in queste ore dal Portogallo, tra i bianconeri c'è anche il centrocampista statunitense ad aver contratto il Coronavirus. Il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario, in questo modo i soggetti negativi potranno continuare a svolgere regolarmente gli allenamenti e le partite senza però avere contatti con l’esterno del gruppo.

Intanto dopo la positività del tecnico Lamberto Zauli comunicata ieri, la Juventus ha reso noto che "nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di altri due componenti del gruppo squadra U23: si tratta del giocatore Lucas Rosa e di un componente dello staff".

