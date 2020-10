Troppi errori e tante distrazioni, il Licata opaco affonda a Biancavilla

Vittoria casalinga meritata del Biancavilla contro un Licata in giornata negativa; tre punti che consentono ai gialloblù etnei di respirare i piani alti della classifica. Il Licata di Giovanni Campanella è apparso distratto in difesa, mentre in attacco i «cecchini» ospiti sono stati raramente pericolosi con la difesa locale che ha avuto la meglio su Cannavò e compagni.

L'articolo di Orazio Caruso sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE