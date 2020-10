Torna Tutto il calcio, da domani la guida ai campionati col Giornale di Sicilia

Torna Tutto il calcio, l’allegato del Giornale di Sicilia che ogni anno appassiona i lettori descrivendo nel dettaglio la stagione calcistica in corso: sarà distribuito a partire da domani insieme al quotidiano con un costo aggiuntivo di 1,50 euro.

Per il magazine ideato e creato da Filippo Mulè si tratta di un anniversario importante, il venticinquesimo (la prima edizione è della stagione 1996-97), nell’anno probabilmente più anomalo per lo sport a causa della pandemia da Coronavirus e dei timori sui rinvii generati dall’arrivo della seconda ondat a. Guida al campionato, la cui grafica è affidata a Christine Hofmeister, si conferma in un mondo che cambia, rappresentando la resistenza del cartaceo di fronte all’avanzare del prodotto online.

Alla realizzazione del nuovo numero hanno collaborato Benedetto Giardina, Marta Mulè e Francesco Sicilia. Il personaggio in copertina è Andrea Pirlo, campione del mondo nel 2006 e alla prima esperienza in panchina alla guida della Juventus.

L’opuscolo raccoglie informazioni sui campionati di calcio italiani, dalla Serie A alla Seconda Categoria, più Coppa Italia, Champions ed Europa League: il fine è garantire al lettore quanta più completezza possibile sul panorama calcistico italiano, consentendogli un rapido accesso alle squadre che più gli interessano e uno strumento di confronto (nelle statistiche e nei giocatori) con le stagioni precedenti. Il massimo campionato è, insieme alla Serie B e al girone C di Serie C, l’unico aggiornato su tutti gli aspetti: calendario, rose, classifica di squadre (compresi il numero di vittorie, gol segnati e subiti e differenza reti) e marcatori della precedente stagione e collocazione geografica delle compagini. I componenti delle rose sono inseriti in ordine alfabetico e non numerico, con informazioni su squadra di provenienza, data e luogo di nascita.

A parte, una menzione per presidente, allenatore e colori sociali. I dati sono aggiornati al 5 ottobre, giorno in cui si è chiuso il calciomercato con una serie di operazioni importanti, su tutte il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juve. I bianconeri, a caccia del decimo titolo consecutivo (ma anche di un riscatto in Champions dopo l’ult imo successo datato 1996), sono anche la squadra più presente nell’albo d’oro con cui si apre Guida al campionato, dall’alto dei trentasei scudetti vinti nella loro storia (più i due revocati nell’ambito della vicenda Calciopoli, nelle stagioni 2004-05 e 2005-06).

Poi la Serie A e le coppe europee, Serie B e Serie C. Per quanto riguarda quest’ult ima i gironi A e B contengono solo le informazioni relative a mappe e classifiche della stagione 2019-20 (chiusa a metà per l’arrivo del Coronavirus a fine febbraio), mentre il girone C segue la falsariga dei campionati maggiori; l’unica differenza riguarda le rose, contenenti le informazioni complete per Catania e Palermo (rimaste le uniche rappresentanti siciliane della categoria dopo l’esclusione del Trapani) e limitate ai soli componenti per le altre diciassette squadre in lizza per un posto nella prossima Serie B.

© Riproduzione riservata