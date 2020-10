"Benvenuto in bianconero, Federico!", la Juve ufficializza Chiesa: 10 mln per prestito di 2 anni

Anche la Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Federico Chiesa. "Talento, velocità, classe e gioventù", annuncia il club bianconero. L’esterno offensivo arriva in prestito per due anni per complessivi 10 milioni di euro. La Juventus verserà 3 milioni il primo anno e nel 2021/2022.

Per il riscatto, le cifre sono di 40 milioni di parte fissa e di massimo 10 milioni di bonus pagabili in tre esercizi. "Tra i giocatori di movimento con almeno 120 presenze in Serie A, inoltre, Federico è il più giovane, - scrive la Juventus sul web - segno di una capacità di bruciare le tappe. Di corsa, come in campo, verso nuovi obiettivi, da puntare ora con la nostra maglia. Benvenuto in bianconero, Federico!" il saluto del club bianconero.

© Riproduzione riservata