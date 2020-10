Akragas, due gol di Gambino mettono in ginocchio il Marsala

Una rete segnata allo scadere da Giuseppe Gambino (autore di una doppietta), consente all’Akragas di battere un coriaceo Marsala che ha messo per lunghi tratti in difficoltà la squadra di Francesco Di Gaetano.

Non è stata una partita avvincente, sebbene le due squadre non si siano risparmiate. Gara dai due volti per i

padroni di casa che nella prima frazione di gioco sono apparsi più spumeggianti e, dopo aver sbloccato il risultato con un colpo di testa del capitano akragantino al 18’, imbeccato da un traversone di Cerra, sono andati

più volte vicini al raddoppio.

L'articolo di Angelo Gelo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE