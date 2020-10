Quagliarella-Verre, colpo Sampdoria a Firenze

La Fiorentina ha perso 2-1 contro la Sampdoria in quella che potrebbe essere stata l’ultima gara di Federico Chiesa in maglia viola. I doriani finora a 0 punti hanno trovato il primo successo stagionale con Quagliarella su rigore e Verre nel finale, nel mezzo due legni e due reti annullate al cospetto di una Fiorentina si è presentata in emergenza, senza Ribéry, Pezzella e Borja Valero (neppure in panchina) e alle prese con la vicenda-Chiesa e il suo possibile trasferimento alla Juve. Nell’occasione il figlio d’arte haa vestito i gradi di capitano. Ma senza la fascia con le iniziali e il numero di maglia (13) di Davide Astori e i colori di Firenze, bensì con quella omologata della Lega di A, decisione 'suggerità dagli ultrà viola alla luce dei rumors sempre più insistenti di mercato...

I viola sono partiti meglio degli avversari ma ha sbagliato al solito tanto sotto porta con Kouamè, Vlahovic, Milenkovic, Biraghi su punizione e Castrovilli mentre la Samp è andata all’intervallo in vantaggio grazie all’inossidabile Quagliarella su rigore conquistato da lui stesso (trattenuta evidente di Ceccherini). Già poco prima il capitano blucerchiato era andato a segno ma fra le proteste doriane Giacomelli aveva annullato ravvisando un dubbio fallo sul portiere viola Dragowski.

Dopo un inizio complicato la squadra di Ranieri ha saputo prendere le misure agli avversari e rendersi pericolosi due volte con Candreva sul cui cross Castrovilli ha rischiato l’autogol respingendo sulla traversa. Nel secondo tempo la Fiorentina ha cercato il pareggio, ci ha provato anche Chiesa ma la Sampdoria sfruttando spazi invitanti ha avuto la possibilità di passare di nuovo, specie con Candreva che ha colpito l’incrocio dei pali. I pericoli corsi hanno dato una scossa viola che sono riusciti a rimettersi in carreggiata con Vlahovic, il più discusso nella gara perso con l’Inter, che ha sfruttato un tiro di Milenkovic.

L'esultanza un pò polemica dell’attaccante serbo è però durata poco, la Samp è tornata all’assalto e dopo la rete annullata a Thorsby per fallo di mano di Tonelli è passata di nuovo col neo entrato Verre: splendido il pallonetto dell’ex veronese su lancio di Audero che ha colto alla sprovvista Dragowswi e compagni. E sul palo colpito da Chiesa al 95' si sono infrante le speranze viola di evitare il primo ko interno della stagione. ANSA

