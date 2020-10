Coppa Italia, Trapani assente: il Brescia verso la vittoria a tavolino 3-0

Come era ampiamente previsto alla vigilia, il match valido per la seconda giornata eliminatoria di Coppa Italia non si è disputato. Il Trapani, avversario del Brescia di Luigi Delneri, non si è presentato allo stadio Rigamonti. Già in mattinata era emersa la certezza che il gruppo capitanato da Felice Evacuo non sarebbe partito alla volta della città lombarda.

Il motivo? Le problematiche societarie evidenziate da settimane culminate con la sconfitta 3-0 a tavolino di domenica con la Casertana e ora l’eliminazione, sempre per 3-0 a tavolino, in Coppa Italia. Avanza dunque il Brescia, senza giocare. Sulla strada dei biancoazurri ci sarà nel terzo turno eliminatorio il Perugia.

Come da regolamento la formazione di Delneri si è regolarmente presentata allo stadio svolgendo l’appello e attenendo i canonici minuti utili a decretare la vittoria a tavolino. Alle 20.45 il triplice fischio del direttore di gara a sancire il successo più amaro del Brescia, quello in cui a perdere è soprattutto il calcio. (ITALPRESS).

