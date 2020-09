Uefa, ok alle 5 sostituzioni in gare di club e nazionali nella stagione 2020-21

Il Comitato Esecutivo Uefa ha anche deciso di consentire fino a cinque sostituzioni in tutte le partite di Uefa Nations League, spareggi di qualificazione europei, qualificazioni degli Europei femminili, Champions League, Europa League e Champions League femminile per il resto della stagione, in modo da alleggerire il carico sui giocatori a causa del più fitto calendario 2020/21 dopo la pandemia di Covid-19.

Di conseguenza, il numero di giocatori che possono essere inseriti nelle liste delle squadre nelle partite aumenta a 23 (se non già previsto). AGI

© Riproduzione riservata