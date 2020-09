Serie A: il campionato al debutto senza Inter, Lazio e Atalanta

Parte domani il campionato di calcio nell'era Covid e tra tamponi ogni 4 giorni, stadi vuoti e preparazione ridotta tutte le big sono pronte a scendere in campo. Alcune squadre sono ancora alle prese con la definizione di acquisti che potrebbero anche far cambiare volto e destino, le trattative di calciomercato non sono tutte definite e molte società sono ancora alla ricerca del "colpo". C'è anche chi ha messo a segno da pochissimo importanti acquisti e quindi si dovrà attendere qualche giornata per vedere le reali prestazioni dei singoli calciatori.

Domani, intanto, si alza il sipario sulla Serie A: in campo Fiorentina-Torino alle 18 e Verona-Roma alle 20,45. Tra i giallorossi potrebbe essere l'ultima di Dzeko, indiziato ad essere a breve juventino.

Domenica spazio a Parma-Napoli alle 12,30, Genoa-Crotone alle 15, Sassuolo-Cagliari alle 18 e Juventus-Sampdoria alle 20,45. Lunedì sera, alle 20,45 l'ultimo match tra Milan e Bologna. Tre delle big della scorsa stagione non giocheranno la prima giornata nel week end: Benevento-Inter è stata posticipata al 30 settembre alle ore 18 e Lazio Atalanta sempre nella stessa giornata ma alle 20,45.

