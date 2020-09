Barcellona, Messi: "Clausola non vale". Replica la Liga: "Posizione lontana dalla realtà"

Continua la lotta tra Leo Messi e Barcellona per decidere se il giocatore argentino può lasciare gratuitamente, come nelle sue intenzioni, oppure no. L’entourage e gli avvocati del numero 10 sono convinti che il calciatore possa liberarsi dal contratto che lo lega al Barcellona, senza dover pagare la clausola da 700 milioni.

Tanto che lo studio legale che assiste la Pulce ha rilasciato una nota, firmata dal padre di Leo come rappresentante del giocatore, in cui ritiene che vi è "un errore evidente" e che quindi Messi non è tenuto a pagare alcuna clausola.

La risposta della Liga non si è però fatta attendere e in un breve comunicato ha ribadito quanto affermato in precedenza. La risposta del padre del giocatore "conferma l’interpretazione decontestualizzata e lontana dalla letteralità del contratto in essere. La Liga ribadisce quanto affermato nel comunicato pubblicato per ultimo 30 agosto". Precedente comunicato nel quale la Liga ha sostenuto la posizione del Barcellona e ha comunicato che se il giocatore vuole lasciare il Barça dovrà pagare la clausola rescissoria. Per per la Lfp, insomma, Messi non è libero di firmare per un’altra squadra. ITALPRESS

