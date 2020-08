Cavani vola in Portogallo, l'attaccante giocherà nel Benfica

Cavani pronto ad una nuova sfida. Il "Matador" firmerà il contratto con il Benfica. «Cavani è in arrivo», così titola la prima pagina del giornale portoghese "A Bola" per celebrare l'imminente trasferimento di Cavani nel glorioso Benfica.

Nelle prossime ore, la firma e l’ufficializzazione dell’attaccante che ha chiuso la propria parentesi con il PSG, dopo avere indossato le maglie italiane di Palermo e Napoli. Anche "Record" e "O Jogo" accolgono idealmente a braccia

aperte Cavani, classe 1987 e un’esperienza da vendere.

E così, dopo il difensore belga Jan Vertonghen dal Tottenham (ingaggiato dal club di Lisbona a parametro zero), il Benfica sta per annunciare l’arrivo di Edinson Cavani: anche lui, come il nuovo compagno, si è liberato a parametro zero dal PSG. Cavani, che ha 33 anni, come rivelano vari media portoghesi, oggi firmerà un contratto triennale e intascherà 8 milioni all’anno, per un totale di 24 milioni.

