Incerto il futuro di Sarri alla Juve, Agnelli: "Bilancio agrodolce, faremo una riflessione"

Incerto il futuro di Maurizio Sarri dopo l'eliminazione della Juve dalla Champions per mano del Lione. Lo stesso presidente Andrea Agnelli lascia intendere che la società dovrà prendere una decisione. "Il bilancio è agrodolce. E' stata una stagione difficilissima, abbiamo ottenuto grande risultato con nono scudetto consecutivo - dice Agnelli -. In Champions è deludente perché se prima avevamo un sogno oggi abbiamo un obiettivo, uscire ci deve lasciare delusi. Ci prenderemo qualche giorno per valutare la stagione e fare le riflessioni per fare un'analisi completa". Agnelli che ha confermato che Cristiano Ronaldo "é un pilastro della Juve" e ribadito "stima per il gruppo dirigente che - ha sottolineato - mi tengo molto stretto".

"Faremo le nostre valutazioni per come ritrovare entusiasmo per l'inizio della prossima stagione con voglia di fare e di vincere in tutti i campi - ha aggiunto - quest'anno è stato difficilissimo. Quando uno cambia così tanto sa che va incontro a difficoltà che noi abbiamo superato vincendo il nono scudetto consecutivo e di questo dobbiamo essere orgogliosi".

"Abbiamo ottenuto un grande risultato col nono campionato - ha aggiunto Agnelli -. Sarri è arrivato dalle categorie più basse fino alla vetta d'Italia. La pagina scritta da Maurizio Sarri è stata storica in Italia".

"Il bilancio si fa con allenatore, staff, non ci si può focalizzare solo sull'obiettivo mancato - le parole di Agnelli - Una stagione è fatta di più obiettivi, per questo dico agrodolce".

