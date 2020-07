L'Atalanta batte il Bologna ed è seconda in attesa di Inter-Fiorentina: gol di Muriel

L’Atalanta batte 1-0 il Bologna nel primo anticipo della 35 giornata di Serie A, scavalcando momentaneamente l’Inter al secondo posto della classifica. Decisivo il gol del solito Muriel entrando dalla panchina. Quinta gara senza successi invece per la squadra di Mihajlovic, che nonostante una buona prova non riesce a cancellare il momento non brillante.

Ritmi alti e tanto equilibrio nella prima parte di gara, con i rossoblù particolarmente vogliosi a livello caratteriale di mettersi alle spalle il brutto ko con il Milan. Il primo squillo è proprio per la formazione emiliana: Soriano calcia dalla distanza, Gollini vola e devia in corner un pallone indirizzato all’angolino. Al 16' rispondono i bergamaschi con Gomez, che servito da De Roon, spreca una buona chance calciando male con il destro.

A ridosso della mezz'ora invece è Pasalic a gettare al vento l’occasione per il vantaggio, colpendo debolmente da posizione favorevole dopo uno scambio con Zapata. Il Bologna si fa rivedere al 39' con una punizione velenosissima dell’ex Barrow, che colpisce un’incredibile traversa con Gollini che sembrava comunque in traiettoria.

L’inizio della ripresa è tutto a favore dell’Atalanta, che con l’ingresso di Muriel inizia a spaventare con più decisione Skorupski: sarà proprio il colombiano a colpire al 63' con un destro mortifero sul primo palo che vale l’1-0. I rossoblù provano in qualche modo a rialzare la testa, ma non hanno grandi opportunità per far male a Gollini, quasi mai chiamato in causa nella seconda parte di gara. Prima del triplice fischio non succede più nulla, la Dea fa festa e scala la classifica. AGI

