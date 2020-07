Il Pallone d'oro 2020 non sarà assegnato: "Stagione falsata dal coronavirus"

Una stagione falsata dall'emergenza coronavirus. I campionati sono ripartiti, ma il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato. Negli annali del riconoscimento, dunque, resterà un vuoto.

Lo fa sapere la rivista 'France Football', che lo assegna ogni anno tramite votazione, spiegando in una nota sul proprio sito che la decisione è stata presa a causa di una stagione troppo condizionata, non in positivo, dalla pandemia.

"A circostanze eccezionali, decisione eccezionali. Per la prima volta nella sua storia, nel 2020 il Pallone d'Oro di France Football non verrà assegnato. Non ci sono le sufficienti condizioni di equità".

