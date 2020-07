Riapertura degli stadi, Spadafora: "Lavoriamo per settembre"

Per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perchè a settembre alla partenza del nuovo campionato ci sia modo di riaprire gli impianti al pubblico». Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, al question time al Senato rispondendo ad una interrogazione sulla riapertura degli stadi di calcio.

«E' vero che negli stadi c'è molto spazio ma è considerato molto rischioso gestire l’afflusso e il deflusso di un numero enorme di persone con i controlli necessari all’ingresso - ha detto ancora il ministro -. Mancando poco più di due settimane alla fine del campionato, sarebbe difficile organizzare tutto».

© Riproduzione riservata