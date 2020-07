Serie C al via il prossimo 27 settembre, Ghirelli: "Data certa, le riforme slitteranno"

C’è una data per l’inizio della Lega Pro, il 27 settembre. Ad annunciarlo è il presidente Francesco Ghirelli. Un passo quindi importante e soprattutto concreto, la serie C - in cui sarà impegnato anche il Palermo - riaccenderà i motori e c’è già una data certa, al contrario di tutti gli altri tornei.

“La prossima stagione? Il 27 settembre si ricomincia a giocare - ha detto Ghirelli - le riforme sicuramente non partiranno dalla stagione 2020/2021, come paventato qualche mese fa da qualcuno”.

Sui playoff invece il presidente ha affermato: “E’ un torneo particolare. Entrano nuove squadre e bisogna vedere come reagiscono dopo tre mesi abbondanti di stop. Ci sono sempre delle incognite. Le squadre con delle doti tecniche elevate sono quelle più avvantaggiate”.

