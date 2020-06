Liverpool campione d'Inghilterra dopo 30 anni: Klopp riesce nell'impresa

Il Liverpool è campione d’Inghilterra 30 anni dopo l’ultima volta e la festa esplode. A regalare a Reds la certezza matematica di conquistare il campionato inglese con sette giornate d’anticipo è la vittoria per 2 a 1 del Chelsea sul Manchester City.

Dopo la stagione fantastica di Jurgen Klopp e dei suoi ragazzi coronata con un titolo atteso dal 1990, le restrizioni per il coronavirus e gli appelli delle autorità non hanno fermato l’entusiasmo dei tifosi dei "Reds" che, secondo quanto documentato dalla stampa inglese, hanno festeggiato per strada, nei pressi di Anfield e non solo la matematica certezza di aver portato a casa la Premier anche se proprio l'allenatore Klopp aveva esortato i tifosi del Liverpool a festeggiare in casa piuttosto che radunarsi con le restrizioni ancora in atto a causa della pandemia di coronavirus.

"È incredibile, è tutto realtà, abbiamo vinto", ha detto Klopp visibilmente emozionato nel collegamento con Sky Sport Uk, al termine di Chelsea-Manchester City che ha laureato il Liverpool campione di Inghilterra dopo 30 anni. "È incredibile quanto sia grande la storia di questo club - continua il tecnico dei Reds - Siamo riusciti a ottenere un obiettivo incredibile, è una gioia incredibile".

Festa anche sui social. Immediato il post di Steven Gerrard, storico ex capitano e icona del Liverpool, che su Instagram ha scritto: "Congratulazioni a tutto il club per aver vinto la Premier League. Incredibile risultato di una fantastica squadra formata da top player e guidata da un manager e da uno staff di livello mondiale. Un successo speciale per i tifosi che hanno atteso 30 anni. Che la festa abbia inizio", scrive Gerrard.

© Riproduzione riservata