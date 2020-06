La serie B ripartirà il 17 giugno, chiusura il 20 agosto

La serie B ripartirà il 17 giugno, alle 18.30, col recupero della sesta giornata di ritorno fra Ascoli e Cremonese mentre il 20 agosto si giocherà l’ultima partita della stagione, il ritorno della finale play-off che designerà la terza promossa in A. La Lega di B ha ufficializzato il calendario della seconda parte di stagione, fatta eccezione per gli ultimi due turni dove comunque tutte le squadre scenderanno in campo allo stesso orario. Si giocherà quasi sempre in contemporanea: a parte un primo turno distribuito su tre giorni e in tre fasce orarie, la formula prevalente è quella di un anticipo alle 18.45 e il resto delle gare alle 21, tutto nella stessa giornata.

Detto del recupero, il primo turno completo - la decima di ritorno - si disputerà il 20 giugno, con anticipo il 19 (Spezia-Empoli). A seguire si giocherà il 26 giugno (11^ ritorno), 29 giugno (12^ ritorno), 3 luglio (13^ ritorno), 10 luglio (14^ ritorno), 13 luglio (15^ ritorno), 17 luglio (16^ ritorno), 24 luglio (17^ ritorno), 27 luglio (18^ ritorno) e 31 luglio (19^ ritorno). A seguire la post-season.

I play-off cominceranno col turno preliminare in gara unica il 4 e 5 agosto (6^-7^ e 5^-8^), mentre le semifinali si giocheranno con andata e ritorno l’8 e il 9 agosto (6^/7^-3^ e 5^/8^-4^) e l’11 e il 12 dello stesso mese. Finale, sempre in doppio turno, il 16 e il 20 agosto. Definite anche le date per i play-out che stabiliranno la quarta retrocessa in serie C. Di fronte le squadre che si sono classificate in 16^ e 17^ posizione. Primo atto il 7 agosto, ritorno il 14. ITALPRESS

© Riproduzione riservata