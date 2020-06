La Liga torna in campo, il via l'11 giugno con Siviglia-Betis

La Liga torna in campo tre mesi dopo l’ultima partita giocata (Eibar-Real Sociedad) e riparte con il derby Siviglia-Betis, in programma l’11 giugno e valido come anticipo della 28esima giornata.

La Liga Santander ha comunicato date e orari del 28° e 29° turno, praticamente dall’11 al 18 giugno si giocherà ogni giorno.

Tra le fasce orarie previste anche quella delle 13 (fischio d’inizio del match di sabato 13 tra Espanyol e Alaves), poi 17, 19.30 e 22.

© Riproduzione riservata