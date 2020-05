Tragedia dell'Heysel, Juventus: "Dopo 35 anni dolore immutato"

Trentacinque anni fa si consumava la tragedia dell’Heysel, 39 tifosi della Juventus morti nella calca sulle gradinate prima dell’inizio della finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool. Il club bianconero ricorda quella data terribile: «La parola Heysel è una di quelle che mai e poi mai potremo dimenticare», scrive sul sito sotto la targa di Bruxelles «in memoriam 29-05-85».

«Sono passati trentacinque anni, ma la memoria di chi c'era, di chi ha assistito dai teleschermi di casa, e anche di chi non era ancora nato ma ha conosciuto i fatti leggendo i libri di storia, è qualcosa che si risveglia, immediatamente, al solo leggere o sentire quella parola: Heysel».

«Quel giorno - ricorda la Juventus - a Bruxelles c'era il sole. Un sole che stava lasciando sul campo i suoi ultimi raggi, quando proprio su quel campo, e su quegli spalti, prima dell’inizio della Finale di Coppa dei Campioni fra Juve e Liverpool, si consumò l’incredibile.Si consumò l’orrore. Successe tutto in pochi istanti: le cariche, la corsa per scappare, quel muro che crolla. E il panico. Una notte, quella di Bruxelles, che si portò via 39 persone, quasi tutte italiane: il più giovane fra loro aveva solo dieci anni. È alla loro memoria che oggi, come ogni giorno, dedichiamo il nostro raccoglimento, e il nostro dolore. Perché passano gli anni, ma quella parola continua a evocare in noi lo stesso, immutato dolore. Heysel». ANSA

© Riproduzione riservata