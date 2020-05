La serie A riparte il 20 giugno, dal 13 ricomincia la Coppa Italia: "In caso di stop c'è un piano B"

"La serie A riparte il 20 giugno, il mio auspicio è che nella settimana precedente si possa giocare la Coppa Italia": lo ha annunciato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, al termine dell’incontro con le componenti della Fededercalcio

"Sarebbe un bel segnale perchè si potrebbe assistere a tre partite importanti in chiaro, come previsto, sulla televisione pubblica. Sarebbe davvero un beneficio per tutti gli italiani - ha spiegato Spadafora - Sono peraltro in corso contatti con i broadcaster che detengono i diritti delle le partite del campionato: il mio auspicio è che da parte di Sky possa arrivare un segnale positivo. Le modalità sono da vedere, ma le prime interlocuzioni sono state positive: vediamo in che termini e se arriverà una conferma per far vivere questa ripresa del campionato agli italiani con passione ed evitando gli assembramenti".

«E' giusto che il calcio riparta, c'è l’ok del Cts», Spadafora, al termine dell’incontro con le componenti della Figc. In caso di stop, ha detto Spadafora, "è pronto il piano B".

Il Comitato tecnico-scientifico esprime «apprezzamento per la puntualità di dettaglio nell’analisi di molti aspetti» del protocollo presentato dalla Figc per la ripresa del campionato di Serie A. Come riportato da Sky Sport è questo il primo passo verso la ripartenza del campionato di Serie A. Resta ancora l’obbligo della quarantena di tutto il gruppo-squadra in caso di contagio di un solo soggetto, ma si potrà rivedere questo parametro in caso di abbattimento della curva nelle prossime settimane.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata