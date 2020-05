Serie A, Spadafora: "Il 13 o il 20 giugno la ripresa, possibile una diretta gol"

"Le due date possibili per la ripresa della Serie A sono il 13 e il 20 giugno". Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, intervenuto ai microfoni del Tg3. "Pochi minuti fa ci è arrivato nuovo protocollo proposto dalla Figc per le partite ed è molto simile nelle regole a quello approvato per gli allenamenti - ha aggiunto Spadafora - Giovedì ho convocato il mondo del calcio per valutare insieme la data della possibile ripartenza e poter decidere insieme se e quando possa riprendere il campionato".

«Se serve, sono disponibile come ministro e come governo a mettere nello stesso provvedimento che firmeremo per la riapertura del campionato le norme che serviranno per avere anche in Italia la diretta gol, come succede in Germania».

