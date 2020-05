Serie A in campo fino al 20 agosto, in caso di nuovo stop playoff e playout

I campionati di calcio di A, B e C hanno tempo fino al 20 agosto per essere portati a termine, e in caso di «nuova sospensione» per l’emergenza coronavirus il consiglio Figc rimodulerà il format dei campionati con «brevi fasi di play off e play out"; se invece ci sarà un’interruzione definitiva, «la classifica sarà definita applicando oggettivi coefficienti correttivi».

E’ questo l’esito del consiglio Federale, dopo l’ok del Governo alla ripresa degli allenamenti colletivi e in vista della ripartenza dei campionati. La scelta della Federcalcio è di far ripartire tutti i campionati professionistici, prolungando ulteriormente la stagione fino alla fine di agosto. Una conclusione che arriverà quindi oltre il 3 agosto, termine ultimo indicato dalla Uefa per far terminare i campionati.

Resta da decidere come (e quando) ripartirà la Serie A. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella riunione odierna della Figc non si è affrontato il tema di eventuali play-off. Il 28 maggio, quando il ministro dello Sport Spadafora incontrerà tutte le componenti del calcio, sarà fondamentale per capire la data della ripresa e non sono da escludere cambi di formula in corsa.

© Riproduzione riservata