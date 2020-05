Serie A, Spadafora: "Il 28 maggio sapremo se e quando il campionato ripartirà"

Il prossimo 28 maggio arriverà la decisione del Governo sulla possibilità di riprendere il campionato di calcio. Lo ha annunciato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, intervistato dal vicedirettore di Raisport Enrico Varriale nel corso di "Tg Sport Sera" su Raidue.

"Ho convocato una riunione il 28 maggio alle 15 con il presidente Gravina, il presidente Dal Pino e le altre componenti di Federazione e Lega. Per quella data avremo i dati a disposizione per poter insieme con il Governo decidere la data se e quando ripartirà il campionato".

Il Comitato tecnico-scientifico del governo ha dato il via libera al nuovo protocollo corretto dalla Federcalcio e dalla Lega Serie A per gli sport di squadra. Si può dunque ripartire con gli allenamenti di gruppo.

Il nuovo protocollo non prevede più il ritiro blindato, il cosiddetto autoisolamento iniziale. Inoltre, in caso di positività di un giocatore, sarà quello ad andare in quarantena mentre per il resto dei giocatori si effettueranno tamponi: due nelle prime 24 ore, poi ne verrà fatto uno ogni 4 giorni e test sierologici ogni 14.

