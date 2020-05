Bundesliga, da oggi squadre in quarantena e sabato ritornano le partite

La settimana più attesa del calcio tedesco è iniziata. Dopo il via libera arrivato nei giorni scorsi dalla cancelliera Angela Merkel, la Bundesliga si prepara a riprendere il campionato: appuntamento a sabato per le 15.30, con la 26esima giornata. Secondo il protocollo, da oggi tutte le squadre saranno in quarantena: un isolamento obbligatorio, dopo che i test per il coronavirus sono risultati negativi, in vista del ritorno in campo, quando si giocherà comunque a porte chiuse.

Diversi club, come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Wolfsburg, hanno scelto degli hotel in città per la quarantena: i bavaresi, che ieri hanno riassaggiato in allenamento il campo dell’Allianz Arena, svolgeranno così la gran parte delle sedute al proprio centro sportivo. Altre squadre si sono appoggiate invece alle strutture nei pressi dei rispettivi stadi, vedi Schalke e Moenchengladbach, altre società ancora hanno preferito soluzioni più periferiche, è il caso di Bayer Leverkusen, Union Berlino e Paderborn.

Rigide le regole da rispettare anche in quarantena: mascherine negli spazi comuni, distanze fra i tavoli durante i pasti di squadra e stanze singole per ridurre ulteriormente i contatti.

