Coronavirus, Morgana: "Protocolli di sicurezza in serie D? Difficile"

"Torneremo a giocare quando il governo e la Federcalcio ci diranno che si potrà ritornare a giocare. Se ci diranno che si deve sospendere l’attività, la sospenderemo". Lo ha detto Sandro Morgana, vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, intervenendo in diretta a "Futsal Time", trasmissione dell’emittente web Feel Rouge TV.

"A quel punto daremo sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche, perchè il sistema Paese è stato devastato anche economicamente dal virus, perchè dietro ogni ad ogni società della LND c'è un imprenditore, una piccola-media azienda che in Italia è stata falcidiata. Abbiamo quindi necessità che venga dato sostegno alla nostra economia e che questo sostegno si riverberi anche sulla ripresa della nostra attività". Sulla questione dei protocolli sanitari Morgana ha ammesso come sia difficile che questi possano essere attuati dalle società dilettantistiche.

"I protocolli sono complessi - ha aggiunto - e comunque su questo c'è un confronto aperto con i responsabili sanitari della Lega Nazionale Dilettanti. Noi abbiamo circa 12 mila associati e ciò che è difficile per venti società di serie A, per 12 mila diventa più complicato. Lavoriamo ad un protocollo d’intesa con l’Anci perchè le spese di sanificazione degli impianti non ricadano sulle società, ma sulle amministrazioni comunali. Ci vuole una razionalizzazione complessiva di tutte le spese, ci vuole un ritorno al vero dilettantismo. Chiedo un passo avanti a tutti. Occorre una presa di coscienza che dopo il virus niente sarà più come prima. Fermo restando che la tutela della salute sta sempre in testa".

