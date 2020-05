Juve, Paulo Dybala negativo al tampone: Matuidi è tornato a Torino

Seconda giornata di allenamenti frazionati per la Juventus. Da ieri la squadra di Maurizio Sarri ha ricominciato la preparazione verso la ripresa del campionato sul quale al momento pende un enorme punto interrogativo visto che solo l’evolversi dell’emergenza sanitaria darà una definitiva risposta in merito prosecuzione del torneo.

Come nel primo giorno di preparazione, anche oggi è stato il gallese Aaron Ramsey ad inaugurare gli impegni sul campo dei giocatori bianconeri, seguito via-via da tutto il resto del gruppo. Intanto si susseguono i rientri degli stranieri che nelle settimane scorse avevano lasciato l’Italia: dopo Ronaldo, primo a tornare, nella serata di ieri avevano fatto ritorno il polacco Szczesny e l’olandese De Ligt.

Oggi è stata invece la volta del francese Matuidi mentre in serata dovrebbe arrivare Khedira. I brasiliani Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro sono in volo verso il capoluogo piemontese e all’appello mancano solo l’altro francese Rabiot e l’argentino Higuain. A proposito di argentini, finalmente è arrivato l’esito dell’ultimo tampone svolto a Paulo Dybala: il numero 10, già in salute, è risultato negativo e prossimamente potrà seguire la routine dei compagni di squadra.

