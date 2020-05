La serie A studia la ripartenza: le big in campo a Palermo e Bari?

Se prima era solo un’ipotesi, adesso è decisamente una possibilità. Terminare il campionato di serie A al Centro-Sud è una soluzione presa al vaglio dalla Lega e dagli organi competenti per provare a chiudere questo storico torneo di massima serie.

Nelle zone dove il contagio è limitato, quindi anche in Sicilia, potrebbero giocarsi le restanti partite di serie A; una soluzione che piace e che al contempo affascina. I campionati di serie C e serie D verosimilmente non riprenderanno e allora stadi come il Renzo Barbera o il San Nicola di Bari potrebbero divenire i palcoscenici ideali per Cristiano Ronaldo e Lukaku.

Un’ipotesi che piace anche al sindaco Leoluca Orlando che si è comunque detto favorevole ad una ipotesi del genere. Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, spinge per una soluzione “alternativa” ma comunque concreta: “Milan e Inter al Centro-Sud? Io non vedo il problema, poi - per carità - non sono il proprietario dei due club quindi spetta a loro dirlo. Ma ci sono regioni a contagio zero, per cui giocare a Firenze, Napoli o Reggio Calabria andrebbe benissimo. Vanno tutelati i posti di lavoro, il calcio tiene in vita metà degli altri sport. Tifo quindi per la riapertura in sicurezza, non per i successi del Milan, perché per quelli temo di dover aspettare ancora qualche anno”.

Entro pochi giorni si deciderà comunque cosa fare in serie A, anche perché molte squadre, seppur individualmente, stanno riaccendendo i motori e urge una soluzione che possa comunque mettere d’accordo tutte le parti.

