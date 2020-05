Lega di Serie A all'unanimità: "Portiamo a termine la stagione"

La volontà unanime di «portare a termine la stagione» della serie A, interrotta per l’emergenza coronavirus, è stata ribadita dall’Assemblea della Lega di A, riunita in teleconferenza per discutere della questione dei diritti tv e delle rate ancora in riscossione dai broadcaster.

La posizione dei 20 club, che ribadisce quanto fissato lo scorso 21 aprile, arriva all’indomani delle parole del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che aveva sottolineato come se non si troverà un accordo per la modifica del protocollo per la ripresa, il Governo si assumerà la responsabilità di dichiarare chiusa la stagione.

"Il nostro desiderio è tornare in campo. Ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza all’interno dei centri sportivi e ci auguriamo di farlo prima possibile". Così il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, dopo che il Governo ha annunciato da lunedì la ripresa degli allenamenti esclusivamente per atleti di interesse nazionale di discipline sportive individuali.

"Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta - aggiunge su Twitter il giocatore giallorosso - non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie". ANSA

