Il Portogallo ha deciso: dal 30 maggio torna il calcio a porte chiuse

Il governo portoghese ha annunciato che il campionato di calcio del Paese, la Primeira Liga, potrà riprendere a porte chiuse a partire dal 30 maggio.

«Questo ritorno del calcio sarà solo per la Primeira Liga e con strette restrizioni», ha detto il primo ministro Antònio Costa. «Le partite si giocheranno a porte chiuse, senza spettatori sulle tribune, qualunque sia lo stadio, sia che si tratti di una partita di campionato o della finale di Coppa del Portogallo».

Costa aveva annunciato in precedenza la sua strategia per revocare progressivamente le misure di blocco imposte sei settimane fa. Il piano in tre fasi, a partire da lunedì, aprirà ogni 15 giorni diversi settori dell’economia a partire da piccoli negozi di quartiere, parrucchieri, concessionarie di auto e librerie. AGI

© Riproduzione riservata