Mourinho: "Calcio che riparte è luce in fondo al tunnel"

La possibile ripresa della Premier League, che potrebbe ricevere il via libera già venerdì, rappresenta una «luce in fondo al tunnel», secondo José Mourinho. Anche il tecnico portoghese è d’accordo nel concludere il campionato, nonostante le decine di migliaia di morti per Covid-19 registrate nel Regno Unito.

«Se giochiamo le rimanenti nove partite della stagione sarà un bene per tutti noi - le parole del manager del Tottenham all’emittente britannica Sky Sports -. Sarà un bene per il calcio, per la Premier League. E se saremo costretti a giocare a porte chiuse, mi piace pensare che il calcio non sarà mai solo. Ci saranno le telecamere, e milioni e milioni di persone davanti alle televisioni. Così il giorno in cui entreremo in uno stadio vuoto, non dovremo pensare che è vuoto». ANSA

