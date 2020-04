Coronavirus, la compagna di Dybala: "Non è risultato di nuovo positivo, aspetta esito del test"

"Non so da dove vengano queste voci, ma Paulo non è risultato di nuovo positivo, sta aspettando l’esito dei test". Con queste parole, ai microfoni di Canal 9, Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala e anche lei risultata positiva al coronavirus, commenta le indiscrezioni sulla presunta positività dell’attaccante della Juventus riscontrata nell’ultimo tampone.

"Così come abbiamo comunicato la nostra positività, lo faremo anche quando avremo l’esito dei test di Paulo, ma adesso bisogna aspettare con calma - ha aggiunto la compagna de La Joyà -. Io sono risultata negativa, ma finchè non saremo sicuri al 100% preferiamo non dire nulla, aspettiamo l'esito dei test come tanta altra gente". ITALPRESS

