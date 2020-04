Coronavirus, primo calciatore di Ligue 1 positivo: è in rianimazione

C'è un primo calciatore di Ligue 1 positivo al coronavirus e ora è ricoverato in rianimazione: Junior Sambia, 23 anni, jolly di centrocampo, è ricoverato da almeno due giorni in ospedale nella città del sud della Francia e ieri è stato trasferito in rianimazione per l’aggravarsi delle sue condizioni.

La società, confermando informazioni diffuse dalla stampa locale, ha fatto sapere che Sambia è affetto da «problemi digestivi e respiratori». Secondo il sito de L’Equipe, il giocatore sarebbe stato ricoverato ad inizio settimana in una clinica di Montpellier dove è risultato positivo al Covid-19. Junior Samba è arrivato dal Niort nel 2017 ed è alla sua 3/a stagione con il Montpellier, pur senza mai essere diventato titolare.

Si tratta del primo giocatore di Ligue 1 ad essere colpito dal Coronavirus. A marzo, era risultato positivo il sudcoreano Hyun-jun Suk, che gioca nel Troyes (Ligue 2). In Francia, la stragrande maggioranza dei calciatori si oppone a una ripresa del campionato. Alcune società hanno però ipotizzato una ripresa degli allenamenti. ANSA

