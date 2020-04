Coronavirus, il sindaco di Liverpool: "Indagare su gara con l'Atletico"

Ai tifosi dell’Atletico Madrid non doveva essere permesso di arrivare ad Anfield per la gara di Champions dello scorso 11 marzo. E’ la tesi di Steve Rotheram, sindaco di Liverpool, convinto che quella gara abbia accelerato la diffusione del coronavirus nella sua città.

"Se le persone lo hanno contratto come diretto risultato di un evento sportivo che crediamo non avrebbe dovuto avere luogo, è uno scandalo - ha affermato alla BBC Sport - Non solo ha messo queste persone in pericolo ma anche tutti quelli del servizio sanitario nazionale che sono in prima linea e i loro familiari". A Liverpool sono morte 246 persone a causa del Covid-19 mentre Madrid è una delle città più colpite in Europa.

"Abbiamo visto un aumento nella curva epidemica, in città 1.200 persone hanno contratto il virus e bisognerebbe indagare per capire se alcuni di questi casi siano direttamente collegati ai tifosi dell’Atletico. In Spagna non erano permessi gli assembramenti ma tremila tifosi dell’Atletico sono venuti da noi e potrebbero aver diffuso il virus. E a quel punto il governo si dovrebbe prendere le sue responsabilità". ITALPRESS

