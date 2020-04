Coronavirus, la Uefa sblocca 70 milioni per i club europei

Il Comitato Esecutivo della Uefa ha deciso di sbloccare immediatamente i pagamenti dei compensi dei club relativi al loro contributo alle competizioni delle squadre nazionali Uefa, alla luce dell’attuale crisi e delle difficoltà finanziarie che molti club stanno affrontando in tutta Europa.

Tali pagamenti dovevano originariamente essere sbloccati al completamento degli spareggi delle qualificazioni europee, ma date le sfide affrontate dai club per far fronte agli impegni finanziari in corso e considerando l’inaridimento dei ricavi durante il blocco Covid-19, i pagamenti verranno effettuati immediatamente. Lo comunica la Uefa al termine della riunione dell’esecutivo dando poi i dettagli dei pagamenti.

© Riproduzione riservata