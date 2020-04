Cellino positivo al Coronavirus: "Non si torni a giocare"

Massimo Cellino positivo al coronavirus. Il presidente del Brescia ha fatto sapere di essere a Cagliari da pochi giorni, dopo aver fatto tre settimane di quarantena a Brescia e in Sardegna, dopo due settimane in quarantena si è recato in ospedale a fare dei controlli. Dai risultati degli esami è emerso che la figlia ha avuto il virus e lui lo ha in atto.

Il presidente delle Rondinelle ribadisce dunque il suo no alla ripresa del campionato e conferma di non avere paura di retrocedere in serie B.

Secondo Cellino "vanno fatti i test e devono risultare tutti negativi, prima di ripartire. Se nella fase 2 non riaprono le chiese, come fa a ricominciare la Serie A?".

