Rezza sulla ripresa della serie A: "Da tecnico non sarei d'accordo, è rischioso"

«Siamo a maggio e..insomma non sarei favorevole alla ripresa del campionato» di calcio, «sta comunque alla politica decidere». Lo ha detto il professor Gianni Rezza, dell’Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico che sta affiancando il governo e la Protezione civile nella definizione della strategia per contrastare l’epidemia da coronavirus in Italia. Rezza, intervenendo nel briefing quotidiano per la stampa tenuta dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli, ha parlato di «parere personale ma che penso possa essere condiviso in Cts». Ha inoltre sottolinebato che «sport di contatto possono avere un certo rischio di trasmissione».

