Coronavirus, Ronaldo con la mascherina dell'Italia: "Stiamo uniti"

"In questo momento molto difficile per il nostro mondo è importante essere uniti e sostenerci l’uno con l'altro. Facciamo tutto quello che possiamo per aiutare". E’ il messaggio via social di Cristiano Ronaldo, accompagnato dagli hashtag #beyondthemask (oltre la maschera) e #nevergiveup (non mollare mai) oltre a una doppia foto dell’attaccante della Juventus con due mascherine, una con i colori della bandiera portoghese e l’altra con il verde, il rosso e il bianco italiani.

Cristiano Ronaldo sta partecipando ad una campagna di donazioni per la Croce Rossa Italiana sul sito nevergiveup.tinaba.it. Campagna a cui hanno preso parte tanti campioni, tra cui Javier Zanetti e Gianluigi Buffon.

