Coronavirus, l'ex presidente del Parma Ghirardi dona 11 respiratori

Tommaso Ghirardi, ex presidente del Parma calcio, scende in campo e dona 11 caschi respiratori all’ospedale di Chiari (Brescia). Nei giorni scorsi 'Il Giornale di Brescia', con la 'Fondazione Comunità Bresciana', aveva lanciato un appello per chiedere sostegno alla rete imprenditoriale locale.

«La Leonessa», gruppo con sede a Carpenedolo (lavora nei settori del packaging per food e beverage, oltre che nel comparto dell’energia rinnovabile), di cui Ghirardi è vicepresidente, ha risposto immediatamente alla campagna raccolta fondi aiutiAMOBrescia.

Tommaso Ghirardi, dopo essersi messo al lavoro per trovare sul mercato una commessa di valvole per la terapia intensiva dell’ospedale di «Chiari» (ASST Franciacorta), ha donato all’istituto 11 caschi respiratori. AGI

