"Non so ancora cosa voglio, soprattutto perchè ogni giorno accade qualcosa di nuovo. In questo momento sto cercando di godermi la vita e proteggere la mia famiglia dal coronavirus". Lo ha dichiarato l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic parlando del proprio futuro in un’intervista al giornale svedese Svenska Dagbladet.

"Dobbiamo aspettare che passi, poi prenderemo una decisione". ITALPRESS

