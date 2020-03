Coronavirus, calciatori violano i divieti: multe in Germania e Gran Bretagna

In tempi di epidemia di coronavirus, capita anche che i club di calcio rimpinguino le casse con le multe ai giocatori che violani le restrizioni anti-contagio. In Inghilterra è accaduto all’Aston Villa, che milita nella Championship: il capitano, Jack Grealish, ha avuto un incidente d’auto alla periferia di Birmingham e la società lo ha sanzionato. Poi lo stesso giocatore si è scusato sui social dicendosi «profondamente imbarazzato: "Avevo ricevuto una chiamata da un amico per fare un salto da lui e stupidamente ho accettato. Non voglio che altri facciano il mio stesso errore, per cui rimanere a casa e rispettate le norme".

In Germania lo Schalkke 04 ha multato il suo centrocampista franco-marocchino Amine Harit sorpreso insieme ad altre 10 persone a una festa in uno shisha bar di Essen per esorcizzare il coronavirus. AGI

© Riproduzione riservata