Coronavirus, la Spagna sospende i voli dall'Italia: la Roma non va a Siviglia

La Roma non volerà in Spagna nel pomeriggio dove domani avrebbe dovuto disputare la partita di Europa League sul campo del Siviglia. Ad annunciarlo è il club giallorosso via Twitter spiegando che lo stop è arrivato «dopo che l’aereo dall’Italia non è stato autorizzato ad atterrare in Spagna da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno diffusi presto dalla Uefa».

La Spagna, uno dei Paesi più colpiti in Europa, ha visto il suo numero di contagi di coronavirus quasi quadruplicare da domenica quando erano stati registrati meno di 600 casi. Secondo i dati dell'ultimo rapporto del ministero della Salute, sono stati superati i 2.000 casi e ha registrato 47 morti, la grande maggioranza nella regione di Madrid. S

