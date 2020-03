Coronavirus, anche il campionato spagnolo a porte chiuse

Il governo della Spagna sta per decretare che tutte le competizioni sportive sul territorio si disputino d’ora in poi a porte chiuse. Lo annunciano i media spagnoli, riferendo di un provvedimento per contrastare la diffusione del coronavirus che verrà preso in una riunione del Consiglio dei ministri previsto per oggi a Madrid e che riguarderà campionati e competizioni nazionali e internazionali.

Ancora incerta la durata del blocco, che potrebbe essere di 15 giorni, ma su questo non ci sono conferme. ANSA

