Nel silenzio di San Siro il Genoa batte il Milan 2-1

Colpaccio del Genoa che passa 2-1 in casa del Milan e si prende 3 punti dal peso specifico elevato in chiave salvezza. A San Siro i rossoneri affondano sotto i colpi di Pandev e Cassata, decisivi nel portare il grifone momentaneamente fuori dalla zona retrocessione.

Pomeriggio nero per la squadra di Pioli, protagonista di una prestazione molto al di sotto della sufficienza. Passano pochi minuti dal calcio d’inizio e a sorpresa sono gli ospiti a portarsi in vantaggio al primo vero affondo: Sanabria scappa sull'out destro e offre al centro per Pandev, che non deve far altro che depositare in rete la palla dell’1-0 rossoblù. I padroni di casa non ci stanno e provano immediatamente a reagire, senza però trovare la fiammata giusta per colpire: Ibrahimovic prima e Calhanoglu poi hanno due grandi opportunità a pochi passi da Perin, ma si lasciano ipnotizzare entrambi dal portiere ospite. Al 41' si mette ancora più in salita la gara per la squadra di Pioli, che subisce il raddoppio genoano ad opera di Cassata, dopo un bell'assist di tacco di Schone.

Nella ripresa, come prevedibile, il Milan tenta di prendere in mano il comando delle operazioni per cercare di imbastire una rimonta, ma Ibra e compagni non riescono quasi mai ad impensierire a dovere Perin. Sarà proprio lo svedese, però, a ridare speranze ai suoi realizzando il gol dell’1-2 dopo un’azione confusa in area ospite. Gol che non servirà a nulla, il Genoa difende bene il vantaggio e si prende una vittoria fondamentale. Vittorie importanti per Spal (che ha battuto il Parma in trasferta) e per la Sampdoria.

© Riproduzione riservata