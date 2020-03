Coronavirus, è caos calendari in serie A: durissimo scontro tra Lega e Inter

L’emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio anche il mondo del calcio. Tra recuperi e slittamenti è iniziato un duro scontro tra Steven Zhang, presidente dell’Inter, e Paolo Dal Pino, numero uno della Lega Serie A. Il nocciolo della questione è la data per far giocare Juventus-Inter. Al momento prende corpo l’ipotesi di far slittare la scorsa giornata al prossimo weekend.

Fra sabato 7 e lunedì 9 marzo dovrebbero essere recuperate le 6 gare rinviate la volta scorsa: Sampdoria-Verona, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter che dovrebbe disputarsi lunedì 9 marzo alle 20:45.

Spostando al prossimo weekend la precedente giornata si andrebbe a creare un nuovo turno infrasettimanale che la Lega sta pensando di far disputare il 13 maggio. Per i recuperi della 25esima giornata, quella del weekend 21- 23 febbraio, si pensa a mercoledì 18 marzo per far giocare Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo, mentre resta ancora l’incognita Inter-Sampdoria per la quale manca una data utile.

Nerazzurri con due partite da recuperare, compreso il big match con la Juventus, pomo della discordia di questa giornata. Zhang ha pesantemente attaccato Dal Pino definendolo «il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto» e scatenando una lunga scia di polemiche. Il calendario dell’Inter resta di fatto il più intricato. I nerazzurri sono tra i principali contendenti allo scudetto insieme alla Juve e alla stessa Lazio e non giocano in Serie A dal 16 febbraio, giorno della sconfitta per 2-1 contro la Lazio. Per questo motivo i vertici interisti hanno posto dubbi sull'equilibrio del campionato. Qualora i nerazzurri dovessero andare avanti in Coppa Italia e in Europa League si troverebbero a giocare 7 partite tra il 3 e il 27 con Inter-Samp ancora da fissare e la possibilità di un eventuale ulteriore spostamento, dovessero cambiare le direttive sull'emergenza coronavirus, anche della sfida contro la Juve.

Giovedì ci sarà il ritorno della semifinale tra Inter e Napoli per il trofeo nazionale mentre in Europa giocheranno il 12 marzo contro il Getafe. In tutto questo pare ormai logico lo slittamento della finale di Coppa Italia a data da destinarsi tenendo presente che in estate c'è Euro 2020 e alcuni stadi, compreso l’Olimpico teatro della finale, saranno chiusi per ammodernare gli impianti già dopo l’ultima giornata di campionato prevista al momento per il 24 maggio.

© Riproduzione riservata