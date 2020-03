Il Savoia vince in rimonta e rimane a -7, pari tra Acireale e Fc Messina

Il Palermo vince per 4-0 ma non cambia il distacco dal Savoia che dopo essere andato sotto di un gol supera 3-1 in rimonta il Corigliano. Finisce senza reti il derby del "Tupparello" tra Acireale ed Fc Messina e i giallorossi scivolano al quarto posto, sorpassati dal Giugliano, vittorioso 3-0 sul Biancavilla: campani in vantaggio dopo 5' su autorete di De Caro, raddoppio di Esposito al 44' su Rigore e tris nella ripresa al 47 di Tarascio.

Vittoria casalinga per il Troina che supera 1-0 la Cittanovese grazie a un gol al 20' di Saba e raggiunge a quota 46 l’Fc Messina. Match emozionante tra Acr Messina e Licata con vittoria per 3-2 dei giallorossi: doppietta di Arcidiacono (3'pt e 27'st) e autorete di Ingrassia (42'st) per i padroni di casa; per i gialloblù a segno Cannavò (25'pt) e Convitto (28'pt); il Licata sbaglia un rigore dopo 12' con Cannavò.

Il Marina di Ragusa viene raggiunto solo nel finale in trasferta contro il San Tommaso: siciliani avanti al 20' della ripresa con Pietrangeli e padroni di casa in gol al 47' sul calcio di rigore trasformato da Konate. Pareggio a reti bianche per il Marsala sul terreno della Palmese ultima in classifica.

