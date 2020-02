Il Palermo a Licata per allungare, il Savoia ospite a Messina

Cinque vittorie consecutive e la trasferta in casa del Licata per continuare la corsa solitaria in vetta e tenere a debita distanza quel Savoia che pur se imbattuto da 19 gare rimane lontano 7 lunghezze: il Palermo ha il destino nelle proprie mani e di voltarsi non ha più alcuna intenzione.

E potrebbe dargli una mano il Messina FC che ospita appunto il Savoia, desideroso di centrare la settima vittoria interna consecutiva. L’Acireale è ormai stabilmente la terza forza del torneo: 6 vittorie nelle 7 gare dopo la sosta e la trasferta di Ragusa per rintuzzare gli attacchi del Giugliano che ha un solo reale problema, essendo allergico ai tre punti nelle gare esterne (in casa ha vinto le ultime 5 ma fuori ha raccolto due punti nelle ultime tre). San Tommaso-Castrovillare la sfida più delicata in chiave salvezza.

