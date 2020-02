Il Savoia non molla il Palermo e batte il Licata, vince l'Acr Messina dopo la bufera Zeman

Vince anche il Savoia che al "Giraud" liquida la fatica Licata con un perentorio 4-0: la squadra di Parlato passa in vantaggio al 30' del primo tempo con De Vena e poi dilaga nella ripresa grazie ai gol di Gatto al 16', di Scalzone al 28' e di Osuji al 40'. L’Fc Messina perde il terzo posto nello scontro diretto con il Giugliano che vince 1-0 e lo supera in classifica; decide il gol al 43' della ripresa di Orefice.

Vince al "Tupparello" l’Acireale che batte 3-2 il Roccella nel finale: Quattara (41' pt), Savanarola (11' st) e Rizzo (40' st) firmano i gol degli acesi, mentre per gli ospiti erano passati in vantaggio con Khoris (7' pt su rigore) e avevano pareggiato con Faiello (32' st). Vittoria anche per il Troina che tra le mura amiche si aggiudica il derby con il Marina di Ragusa: decide il gol di Bamba dopo appena 1'.

Esordio positivo per Pensabene sulla panchina dell’Acr Messina dopo le dimissioni di Karel Zeman; battuta 2-0 la Cittanovese con un gol per tempo di Rossetti (13' pt) e Manfrè (44' st). Buon pareggio esterno per il Marsala sul terreno del Castrovillari 2-2: padroni di casa avanti con Cangemi al 27', quindi gli azzurri pareggiano al 30' con Candiano al 30' e ribaltano la situazione al 17' con Lo Cascio; i calabresi pareggiato al 39' con Rosi per il definitivo 2-2

