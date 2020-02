Juventus, Sarri sempre più a rischio: Agnelli vuole Guardiola

Maurizio Sarri è in testa alla classifica, seppur in compagnia dell’Inter e con un solo punto di vantaggio sulla Lazio, è agli ottavi di finale di Champions League e in semifinale di Coppa Italia. Pare non basti viste le critiche dell’ultimo periodo, in particolare dopo la sconfitta di Verona. Forse anche per questo sulla stampa inglese torna di moda accostare il nome di Pep Guardiola alla Juventus.

Secondo il "The Sun", infatti, il presidente Andrea Agnelli sarebbe pronto a tornare alla carica per portare l’allenatore spagnolo a Torino a partire dalla prossima stagione, con l’obiettivo di andsare all’assalto della Champions, traguardo ancora raggiungibile in questa stagione. Un’idea non nuova dal momento che anche l’estate scorsa la Juve avrebbe fatto un tentativo, per poi scegliere Sarri come successore di Allegri. Il catalano ha già detto che non intende lasciare il Manchester City a fine stagione, ma il numero 1 dei campioni d’Italia, secondo il tabloid britannico, spera che le cose possano cambiare e che a fine stagione il terreno possa essere fertile per iniziare una trattativa.

