Il Brescia cambia ancora: esonerato Corini, arriva Diego Lopez

Eugenio Corini non è più l'allenatore del Brescia. Il club lo ha reso noto con un comunicato che riporta i ringraziamenti di rito. Si tratta del secondo esonero stagionale per il tecnico che nella passata stagione aveva guidato le Rondinelle al ritorno in serie A.

La sconfitta di sabato a Bologna e l'ultimo posto in classifica in compagnia della Spal hanno convinto il presidente Massimo Cellino a cambiare ancora. Il posto di Corini sarà preso da Diego Lopez il cui incarico sarà formalizzato a breve. Oggi il nuovo tecnico sarà sul campo per la prima seduta di allenamento.

